Mysleli si, že je pod vlivem alkoholu, řidiči přitom šlo zřejmě o život
Pražští policisté zastavili řidiče, o kterém se domnívali, že by vzhledem ke způsobu jízdy mohl být pod vlivem alkoholu. Během kontroly však zjistili, že má zdravotní komplikace, a na místo okamžitě přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ho následně převezla do nemocnice k dalšímu ošetření.
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