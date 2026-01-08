Policie hledá cyklistu, který srazil na chodníku seniorku

Krimi
Dva dny před Vánoci šla třiaosmdesátiletá seniorka se svou vnučkou z parku Gutovka po chodníku v ulici Průběžná, když do ní zezadu narazil cyklista. Poškozená po nárazu upadla a zlomila si krček pravé stehenní kosti. Když cyklistu seniorka požádala o doklady, ujel.
