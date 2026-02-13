Trub! Ujíždějící mladík málem srazil děti s koňmi

Krimi | KRIMI
Videa, na kterých pronásledují ujíždějící řidiče, zveřejňují policisté celkem často. Nyní publikované záběry s prchajícím šoférem v Ústí nad Labem a jeho okolí jsou ale jiné. Policie totiž „vypustila“ ven záznam, který během akce natočil přímo spolujezdec unikajícího řidiče. A to včetně autentického zvuku. Zachycuje mimo jiné okamžik, kdy se auto řítí kolem dětí s koňmi.
video: Policie ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:03

Spojené státy a Evropa patří k sobě, řekl americký ministr Rubio v Mnichově
Zahraniční
14. 2. 2026 10:40
01:23

Šéf ČOV Jiří Kejval a šéf české výpravy Martin Doktor gratulují Metoději Jílkovi ke zlatu
Sport
14. 2. 2026 10:08
00:41

Máme úžasný vztah v NATO, všichni jsou moji přátelé, řekl Trump
Zahraniční
14. 2. 2026 8:42
00:51

Podezření na opilého řidiče kamionu se změnilo v boj o život
Krimi
14. 2. 2026 7:42
02:37

Do zoo přiletěl chřástal. Potlačil svoji plachost
Domácí
14. 2. 2026 6:00
02:11

Turecko před 100 lety završilo rozchod státu s islámem a zrušilo šaríu
Technika
14. 2. 2026 0:06
03:22

Ukázka českého dabingu ve hře Kingdom Come: Deliverance pro PlayStation 5
Domácí
14. 2. 2026 0:06
02:40

Trailer k filmu Anglický pacient
Společnost
14. 2. 2026 0:06
01:47

Nissan pobavil během finále Super Bowlu vtipnou reklamou
Technika
14. 2. 2026 0:06
01:37

Metal Slug Tactics - trailer
Lifestyle
14. 2. 2026 0:06
02:30

S Ewou Farnou jsme natočili klip a chytlo se to, říká Lešek Wronka
Společnost
14. 2. 2026 0:06
01:02

Unikátní dvojplošníky De Havilland v akci
Technika
14. 2. 2026 0:06
01:11

Řidička nestihla uhnout chodci, pak narazila do sloupu
Domácí
13. 2. 2026 21:50
02:08

Poslanci dali šanci omezení řečnění. Opozice nechce „extrabuřt“ pro Okamuru
Domácí
13. 2. 2026 16:56
00:31

Celebrity z ledu, curleři přijeli na festival
Domácí
13. 2. 2026 16:38
00:59

Vinaři soutěžili na 21. Mistrovství ČR v řezu révy vinné
Domácí
13. 2. 2026 15:42
01:15

Americká CIA zveřejnila video s výzvou pro potenciální informátory v Číně
Zahraniční
13. 2. 2026 15:40
00:56

Návštěvníky iQlandie zaskočil zákaz vjezdu autobusů
Domácí
13. 2. 2026 15:30
00:31

Kennedy: Nebojím se bacilů, šňupal jsem kokain ze záchodových prkýnek
Zahraniční
13. 2. 2026 15:24
00:34

Nepodléhejme propagandě, Rusko není mocný medvěd, jen hlemýžď, řekl Rutte
Zahraniční
13. 2. 2026 15:14

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.