VIDEO: Chtěl ujet policistům, vyboural se hned za vesnicí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chtěl ujet policistům, vyboural se hned za vesnicí

V pondělí večer se novobydžovská hlídka v Petrovicích rozhodla zastavit osobní vozidlo značky Suzuki ke kontrole. Výstražnými světly a zvukovým signálem dala pokyn k zastavení vozidla. Řidič však na výzvu nereagoval a sešlápl plyn. Daleko neujel, protože po několika set metrech nezvládl levotočivou zatáčku, sjel do pravého příkopu, kde se vozidlo převrátilo na bok a zůstalo stát. Dechovou zkoušku i orientační test na drogy měl negativní. Co měl však pozitivní, bylo onemocnění na Covid 19, což mu ten den v podvečer potvrdila zaslaná sms. Muž při kontrole předložil řidičský průkaz s propadlou dobou platnosti. Zda se dopustil trestného činu šíření nakažlivé nemoci je předmětem dalšího šetření. Pokud ano, bude mu hrozit trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

video: Policie ČR