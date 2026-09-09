Já ty drogy našel, nejsou moje, tvrdil muž policistům
Policisté si v Ústecké ulici v pražských Bohnicích povšimli zaparkovaného vozidla, ve kterém seděl muž na místě řidiče. Jeho chování vzbudilo pozornost, protože si po spatření policistů rychle přesedl na místo spolujezdce. Během dalšího jednání muž působil nervózně a vykazoval známky nejistoty, což vedlo policisty k důkladnější kontrole vozidla. Při prohlídce automobilu byla nalezena příruční taška obsahující několik sáčků s bílou krystalickou látkou, digitální váhu, pomůcky související s užíváním návykových látek a větší množství prázdných sáčků určených k balení. Současně byla u muže zajištěna finanční hotovost převyšující 20 tisíc korun.
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