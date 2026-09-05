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Policie ukázala muže podezřelého z krádeže zlata za 4,8 milionu. Pruty rozstříhal na kusy

Krimi
Policie zveřejnila kamerové záznamy muže, který podle kriminalistů připravil téměř devadesátiletého seniora o zlaté pruty v hodnotě 4,8 milionu korun. Podezřelý má být asi padesátiletý zavalitý muž vysoký kolem 160 centimetrů; ukradené pruty o celkové hmotnosti 2,9 kilogramu už nechal rozstříhat na menší části.
video: Policie ČR
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