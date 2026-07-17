Policie na Náchodsku zadržela recidivistu
17. 7. 2026 10:38 Krimi
Víc než třicet skutků má na svědomí čtyřiadvacetiletý recidivista z Náchodska, kterého kriminalisté viní z vloupání do zahradních chatek, sklepů nebo areálů technických služeb. Způsobil škodu nejméně půl milionu korun. Protože v činnosti pokračoval, uvalil na něj soud vazbu. Muži hrozí až pět let vězení.
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Policie na Náchodsku zadržela recidivistu
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