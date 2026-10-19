Policejní auto se zapnutými majáky srazilo v Praze nezletilou dívku
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze 10 chodkyni. Ulice Kutnohorská byla kvůli tomu uzavřena. Nezletilá dívka skončila se závažnými a vícečetnými poraněními v nemocnici. Bližší okolnosti a příčiny nehody policisté vyšetřují.
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Policejní auto se zapnutými majáky srazilo v Praze nezletilou dívku
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