VIDEO: Policie pátrala po muži, hrozil střelbou v Hradišti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie pátrala po muži, hrozil střelbou v Hradišti

Ve čtvrtek krátce po 15. hodině oznámil anonym na ministerstvo zdravotnictví, že má zdravotní potíže a nikdo ho nechce vyslyšet. Prohlásil, že by se v nemocnici v Uherském Hradišti mohlo stát to, co se stalo v Ostravě. Nemocnici okamžitě obsadili policisté, kteří také záhy zadrželi podezřelého.

video: iDNES.tv