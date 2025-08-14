iDNES.cz
  • Zpravodajství
  • Živě
  • Slow
  • Pořady
  • Rozstřel
  • iDNES KINO
    •

    Poznáte ho? U metra Luka útočník bodl muže do zad

    Krimi | KRIMI

    Policisté pátrají po pachateli, který bezdůvodně napadl a zranil poškozeného ostrým předmětem v horní části těla. Od 3. června dosud bezvýsledně pátrají pražští kriminalisté po totožnosti pachatele, který napadl a zranil poškozeného u schodů z metra Luka na ulici Mukařovského. Podle zjištění mělo incidentu předcházet několik ostrých slov, které si mezi sebou poškozený a útočník vyměnili. Útočník poté bodl poškozeného neznámým předmětem do oblasti levého trapézu a do boku pod žebry a z místa utekl. Policisté, kteří dorazili na místo, poskytli zraněnému první pomoc a další hlídka se vydala po stopě pachatele, bohužel se jim ho dopadnout nepodařilo. Zraněný byl následně odvezen záchranáři do nemocnice s podezřením na pneumotorax. Kriminalisté se touto cestou obracejí na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud muže v červeném tričku na záběrech znáte nebo víte, kde se nachází prosím kontaktujte linku 158.

    video: Policie ČR

    Články s tímto videem na iDNES.cz
    Sdílet video na FB