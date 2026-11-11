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Muž pod legendou pomoci synovi připravil seniorku o 80 tisíc korun

Krimi | KRIMI
Pražští kriminalisté pátrají po muži, který v říjnu připravil o 80 tisíc korun pětaosmdesátiletou ženu, které volal, že její syn má vážné problémy, je na policii a potřebuje finanční pomoc.
video: Policie ČR
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