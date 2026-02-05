Policie hledá svědka incidentu v Horních Počernicích
5. 2. 2026 9:44 Krimi
Kriminalisté hledají muže, který byl svědkem těžkého ublížení na zdraví. Hledaný svědek procházel dne 13. 12. 2025 přibližně v 17.30 hodin ulicí Libuňská v Praze 9 – Horních Počernicích. V té době zde začínal konflikt mezi dvěma muži, který následně vyvrcholil těžkým ublížením na zdraví. Poškozený byl udeřen do hlavy pivním půllitrem a musel být převezen do nemocnice, kde podstoupil operaci. Podezřelý byl na místě zadržen, umístěn na protialkoholní záchytnou stanici a následně vzat do vazby. Je podezřelý ze spáchání zvlášť závažného zločinu, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Policisté by se svědkem zachyceným na kamerových záznamech potřebovali hovořit, jelikož pravděpodobně viděl začátek celého incidentu a jeho svědectví je pro další řízení důležité.
00:49
Policie hledá svědka incidentu v Horních Počernicích
Krimi5. 2. 2026 9:44
00:40
Andělskou tvář Meloniové zamazali barvou. Církev zasáhla v římské bazilice
Zahraniční5. 2. 2026 8:34
00:48
Gevorg Avetisjan už potřetí vyhrál krajské kolo soutěže Podnikatel roku
Domácí5. 2. 2026 8:32
01:18
„Teletubbies“ mezi krami. Moskva má novou atrakci
Zahraniční5. 2. 2026 8:26
03:22
Co umí fotoaparát s tiskárnou od Fujifilmu
01:17
Vyzkoušeli jsme fotoaparát s tiskárnou od Fujifilmu
01:46
Maria opustila manželka a nechala mu tři děti. Aby toho nebylo málo, ocitl se v dluzích
01:38
Alina v průběhu Výměny zjistila, že je těhotná.
01:14
Vláda ustála hlasování o nedůvěře, nikdo z Babišovy koalice opozici nepomohl
Domácí4. 2. 2026 20:34
02:37
Přilil benzín do ohně, dělá z nás rukojmí svého ega, tepe opozice Macinku
Domácí4. 2. 2026 19:56
00:30
U ruského Tambova hoří železniční cisterny s benzinem
Zahraniční4. 2. 2026 19:32
01:46
Pochod a mše definitivně uzavřely hornictví na Ostravsku
Domácí4. 2. 2026 18:26
01:00
Strážníci řešili zmatenou ženu, vedle seděla hledaná dívka
Krimi4. 2. 2026 17:20
00:36
V Čebíně na Brněnsku natočili vlka
Domácí4. 2. 2026 16:32
00:23