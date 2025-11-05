Žena sebrala cizí kabelku zapomenutou na lavičce

Krimi | KRIMI
Policie pátrá po neznámé ženě. 8. října v nákupním centru v Praze 9 ukradla značkovou kabelku z lavičky, kde si ji zapomněla majitelka. Zveřejněné záběry ukazují, jak zlodějka ve spěchu cpe drahý doplněk do papírové tašky, neobratně sbírá vlastní věci ze země a odchází pryč.
video: Policie ČR
