Z policistů hasiči. Vyrazili dveře a začali hasit požár

V pátek ráno vyjížděli policisté z pohotovostní motorizované jednotky do pražských Záběhlic, kde se z bytu panelového domu valil hustý dým. Když přijeli policisté na místo, zjistili, že v jednom z bytů v 9. patře opravdu hoří. Jeden ze zasahujících policistů běžel do suterénu budovy, kde se nacházely hlavní jističe, které vypnul a odstavil tak bytové jednotky od přívodu elektrické energie. Následně informoval své kolegy o tom, že již mohou požár uhasit. Policisté provedli násilný vstup do bytu a požár před příjezdem hasičů uhasili.

video: Policie ČR