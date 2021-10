VIDEO: Muž si hrál s pistolí, jeho kamaráda spoutali Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž si hrál s pistolí, jeho kamaráda spoutali

Skupinka narkomanů kousek od Vrchlického sadů v Praze děsila kolem procházející lidi tím, že jeden z nich tam máchal pistolí. Při příjezdu hlídky ale nikdo z přítomných v ruce zbraň nedržel. Když se ale strážníci začali vyptávat, jak to bylo, jeden z mužů se přiznal, že se zbraní manipuloval, ale že se jednalo jen o airsoftovou pistoli. Tu pak 21letý mladík vytáhl z batohu. Na to se přihlásil další mladý muž s tím, že i on si s pistolí „pohrával“. Pak ale začal strážníky slovně urážet a chovat se agresivně. Na výzvy, aby s tím přestal, nereagoval, proto proti němu hlídka použila donucovací prostředky. S 2,31 promile byl následně převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Přestupky budou strážníci oznamovat správnímu orgánu, kam předají i odebranou zbraň.

video: MP Praha