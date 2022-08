VIDEO: Kradl jako straka. Přišel si na věci za čtvrt milionu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pražští kriminalisté zadrželi nepoučitelného recidivistu, který při svých nočních zlodějských výpravách napáchal škodu za čtvrt milionů korun. I když je lapka teprve v Kristových létech, ve vězní už byl třikrát a strávil tam sedm let svého krátkého života. Teď se tam nejspíše znovu vrátí, a to za vykrádání aut, sklepních kójí. Nutno podotknout, že jeho nejoblíbenějším artiklem byla jízdní kola, kdy v některých případech, na již dříve odcizeném kole, přijel na další místo činu, zde ukradl jiné kolo a původní dopravní prostředek tam zanechal. Při vloupání do obchodu na pražském Žižkově měl ještě štěstí, neboť od majitele, který v provozovně přespával a kterého probudil hluk při páčení dveří prodejny, dostal při pronásledování pouze „nakopáno“, ale i tak z místa uprchl. Kriminalistům se ho ale brzy podařilo vypátrat, a i když se zadržení bránil, na policejní převahu neměl. V tuto chvíli již od „práce“ odpočívá ve vazbě.

video: Policie ČR