Policie pátrá po muži, který se pokusil znásilnit v Praze ženu

Kriminalisté z 3. oddělení Prahy III prověřují případ pokusu znásilnění, kterého se na mladé ženě dopustil dosud neznámý muž. Když žena hodinu po půlnocí vystoupila z autobusu na zastávce Vychovatelna a vydala se ulicí V Holešovičkách domů, přistoupil k ní zezadu muž, který ji zatáhl do křoví. Žena se aktivně bránila a volala o pomoc, i přesto ji útočník povalil na zem a ústa jí zakryl rukou a pokusil se ji znásilnit. Poškozené se nakonec podařilo ze sevření podezřelého vymanit a utéct domů. Detektivové zajistili kamerové záznamy z okolí místa útoku a v souvislosti s prověřováním celého případu žádají širokou veřejnost o pomoc se ztotožněním dosud neznámého muže na záběrech. Pokud ho poznáváte, nebo víte, kde by se mohl zdržovat, ozvěte se prosím na linku 158. Děkujeme. Také žádáme řidiče, kteří projížděli daným místem v úterý 27. června v čase od 01:00 hodin do 01:20 hodin a měli ve voze zapnutou palubní kameru, ať se ozvou na linku 158.

video: Policie ČR