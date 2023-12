VIDEO: Chtěl se zabít, pak čekal v ledové Vltavě na záchranu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z Palackého mostu v Praze skončil do Vltavy muž a z posledních sil se pak držel mostního pilíře. Na místo ihned vyjely všechny hlídky v dosahu a jako první byli na místě policisté z pohotovostní motorizované jednotky. Ihned po jejich příjezdu je svědci události navedli k místu, odkud mohli nešťastnému muži poskytnout potřebnou pomoc. Ze zakotvené lodi, i přes stále velkou vzdálenost, odhodil policista prvním pokusem záchranný vak tak přesně, že se ho tonoucí okamžitě chytil a on ho mohl bezpečně přitáhnout k lodi. Vzhledem k tomu, že paluba byla velmi vysoko, nebylo tak možné muže bezpečně vyzvednout nahoru. Při celé záchranné akci jim pomáhala celá řada přihlížejících, včetně posádky lodi, která tonoucímu hodila záchranný kruh, díky kterému muže následně společnými silami přitáhli ke břehu. Vysíleného a promrzlého muže ihned zabalili do izothermické fólie a následně jej předali záchranné službě k dalšímu ošetření. Ta ho převezla do nemocnice na vyšetření a poté do psychiatrické léčebny, jelikož se ukázalo, že tímto činem chtěl muž skoncovat se životem.

video: Policie ČR