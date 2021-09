VIDEO: Drama na cestě z tréninku. Chlapci vzali vše, co mohli Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kriminalisté z Prahy pátrají po skupince čtyř lidí, která vydírala osmnáctiletého mladíka. Ten se vracel z tréninku domu a V parku Přátelství poblíž ulice Vysočanská v Praze 9 ho dva muži oslovili, zda nemá cigaretu. Na to jim odpověděl, že nemá a rychlou chůzí pokračoval domů. Když se otočil, uviděl, že ho ti dva muži sledují. Po pár metrech dál na něj již čekali další dva dosud neznámí podezřelí, kteří poškozeného společně obestoupili a donutili ho, sednout si na lavičku. Jeden z nich vzal poškozenému batoh a druhý mobilní telefon. Následně ho pod psychickým nátlakem, který spočíval v početní převaze a dávce vulgarit, donutili vybrat z bankomatu hotovost, kterou měl na svém účtu. Slíbili mu, že pokud poslechne a vybrané peníze jim donese, vrátí mu zpět mobilní telefon. Poškozený se snažil ještě před nástupem do autobusu, ve kterém měli společně jet k bankomatu, před muži utéct, ale to se mu nepodařilo. Peníze nakonec vybral a vyděračům předal. Po čtveřici teď pátrají policisté.

video: Policie ČR