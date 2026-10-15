Příbramští kriminalisté zadrželi kurýra přímo při předávce
Příbramští kriminalisté zadrželi kurýra, který si přišel do parku pro téměř milion korun. Poškozený muž důvěřoval podvodné reklamě na internetu, nechal se unést vidinou rychlého zbohatnutí, přičemž ale postupně přišel o více než devět milionů korun. Kriminalistům se však podařilo přímo při činu zadržet jednoho z článků řetězce – kurýra i s penězi.
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