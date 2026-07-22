Zběsilá honička skončila v křoví a řidič při ní z auta ztrácel ukradené semafory
Ostravští policisté po zběsilém pronásledování dopadli devětatřicetiletého muže, který za volantem osobního auta ujížděl napříč městem. Prozradil se rychlou jízdou bez blinkrů. Když se snažil policistům ujet, z korby jeho auta padaly ukradené přenosné semafory. Muž nakonec zastavil a pokusil se schovat v křoví, kde ho ale obklíčilo několik hlídek. Jak se ukázalo, řídil i přes zákaz platný až do roku 2029 a odmítl test na drogy.
01:33
Zlínská zoo odchovala tři mláďata tukanů, v zajetí se to podaří výjimečně
Domácí22. 7. 2026 12:20
00:30
Díky OnlyFans má dcera Charlieho Sheena dům
Společnost22. 7. 2026 11:42
01:02
Ryba nahodí prut a zajíc vyrazí na hon. Sochař ukazuje zvířata jako lidi
Domácí22. 7. 2026 11:38
01:45
Teriberka leží na samém konci ruského světa
Zahraniční22. 7. 2026 11:30
00:42
Zastupitel Prahy 5 upravuje lavičky proti bezdomovcům
Domácí22. 7. 2026 11:06
02:25
Trailer k filmu Avengers: Doomsday
Společnost22. 7. 2026 10:38
00:56
Na Rusy dopadla nová série úderů. Ukrajina zasáhla další sklady Wildberries
Zahraniční22. 7. 2026 10:00
00:38
Pohřbila vesnici, pohlcuje i lesy. Obří dunu v Polsku jen tak nic nezastaví
Zahraniční22. 7. 2026 9:44
00:58
Benátskou odstartují hudební hvězdy ze Slovenska
Domácí22. 7. 2026 9:34
01:12
Zběsilá honička skončila v křoví a řidič při ní z auta ztrácel ukradené semafory
Krimi22. 7. 2026 9:24
00:52
Okamura jel rychlovlakem ze Šangaje do Chang-čou
Domácí22. 7. 2026 8:26
00:57
Francii sužují nové požáry. Dva hasiči zemřeli u letiště v Bordeaux
Zahraniční22. 7. 2026 8:16
00:55
Prodej horské chalupy v podhůří Krkonoš
Lifestyle22. 7. 2026 0:06
28:38
V autě: Plán plný bezradnosti brzdí sami majitelé koncernu VW. Odbory v pozoru
Technika22. 7. 2026 0:06
00:51
Škoda Peaq: Největší plně elektrické SUV
Domácí22. 7. 2026 0:06
00:54
Zelenskyj odvolal Syrského z čela armády. Nahradí ho hrdina z Donbasu Drapatyj
Zahraniční21. 7. 2026 22:54
00:51
Francie zakázala sociální sítě dětem do 15 let
Zahraniční21. 7. 2026 20:58
Následující videa
05:14
Že ho zabiju, když jsem mu držel nůž u krku, jsem mu říkal ze srandy, prohlásil mladý agresor
01:00
Zachoval jsem úplně jak blbec, lituju toho, říká obžalovaný Hauer
00:34
Policisté zadrželi muže podezřelého ze znásilnění, krádeží a loupeže
01:06