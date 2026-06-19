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Policie ukázala záběry z nárazu dodávky do nákladního vozu, který řidič zrovna opravoval

Krimi | KRIMI
Řidič opravoval nákladní vůz na D1, když do něj narazila dodávka. Policie ukázala záběry z této nehody.
video: PČR
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