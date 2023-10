VIDEO: Policie v Ostravě dopadla extrémně drzého zloděje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie v Ostravě dopadla extrémně drzého zloděje

Policie v Ostravě zadržela 29lerého zloděje, který se vyznačoval obrovskou dávkou drzosti. Nejeneže okrádal nakupující v obchodech, ale jeho specialistou bylo to, že vlezl k lidem do auta, začal se s nimi dohadovat a současně jim vzal ze sedadla cennosti. Jednou dokonce nasedl do vozu se řidičkou, která zastavila na křižovatce.

video: PČR