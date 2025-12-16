Policie v Ostravě provedla zátah na cizince v tržnici

Moravskoslezští cizinečtí policisté provedli zátah na tržnici v Ostravě, kde prodávají především obchodníci asijského původu. Zkontrolovali zhruba tři sta osob a zjistili řadu pochybení. Jeden z cizinců se snažit utéct přes plot, zadržel ho však policejní pes. Ten také objevil člověka schovávajícího se za krabicemi od obuvi.
