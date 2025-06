VIDEO: Při vloupání brali vše, co našli, i tablety do myčky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kriminalisté díky velmi dobré práci odhalili skupinu mužů ve věku od šestadvaceti do devětatřiceti let, kteří jsou v současné chvíli podezřelí z celkem jedenácti vloupání, kdy svým jednáním způsobili majitelům škodu za bezmála milion korun. Devětatřicetiletý muž vždy za pomoci jednoho až dvou mužů, kteří v této skupině fungovali, překonali zabezpečení dveří a vloupali se dovnitř. Vybírali si různé obchody, mezi nimiž byla specializovaná cykloprodejna, kavárna, restaurace, kadeřnictví, nicméně nevynechali ani byty sloužící ke krátkodobému či dlouhodobému bydlení. Po vstupu prohledali celou provozovnu či byt a odnášeli si prakticky cokoliv, peníze, šperky, jízdní kola v hodnotě až dvě stě tisíc korun, nářadí, elektroniku, oblečení, kosmetiku a třeba vzali i tablety do myčky a prášek na praní.

video: iDNES.cz, Policie ČR