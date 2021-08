VIDEO: Až namířená pistole donutila posádku vystoupit z auta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Až namířená pistole donutila posádku vystoupit z auta

V sobotu chtěla hlídka z obvodního oddělení z Pohořelic zkontrolovat osádku bílého Volkswagenu. Řidič však na znamení k zastavení ve Vranovicích nereagoval a začal ujíždět. Jeho útěk před spravedlností neměl dlouhého trvání. Odbočil na polní cestu, na které opodál stálo nákladní vozidlo. Řidič se pokusil překážku objet, což se mu nepodařilo, narazil do něj a havaroval do stromu a stojícího osobního auta. Vzápětí se ještě pokusil řidič zmást policisty a přesednout na místo své spolujezdkyně. Z vozidla tak pod hrozbou namířenou střelnou zbraní nejdříve dveřmi řidiče putovala právě žena, následoval ji muž. Ten měl, jak se později ukázalo, zákaz řízení motorových vozidel do roku 2024. Absolvoval i test na drogy, který byl pozitivní na amfetamin.

video: Policie ČR