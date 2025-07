VIDEO: Před 20 lety policie tvrdě rozprášila CzechTek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před 20 lety policie tvrdě rozprášila CzechTek

Na pronajatý pozemek u obce Mlýnec na Tachovsku se první účastníci technoparty začali sjíždět v pátek 29. července 2005 a již tehdy se první z nich dostali do konfliktu s policií. Strážci zákona odmítali technaře do lokality pustit, zablokovali také sjezd z nedaleké dálnice D5. Přesto se do druhého dne počet návštěvníků technoparty zvýšil na stovky až tisíce. Majitelé okolních pozemků, po kterých lidé na pronajaté místo přijížděli, na ně podali trestní oznámení.

