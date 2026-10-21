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Policie zasahovala na Hodonínsku proti muži, který se zabarikádoval

Krimi | KRIMI
V Žeravicích na Hodonínsku zasahují policisté. Řeší bezpečnostní incident, kdy muž ohrožoval své okolí a poté se zabarikádoval doma. Podle místního starosty vyhrožoval, že odpálí nástražný systém.
video: Policie ČR
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