Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic
Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi Hejhalovi, o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy. Do akce jsou nasazeny koně i čtyřkolky.
00:41
Konstrukce s 80 tisíci pivními tácky se rozpadla těsně před dokončením
Zahraniční12. 12. 2025 14:52
02:39
Dům v bažinách je obojživelný. Stojí na kůlech, stoupá a klesá s vodou
Lifestyle12. 12. 2025 14:48
01:43
Stále mě to mrzí, řekla policistka po rozhodnutí soudu. Žalobce trvá na tom, že nehodu zavinila
Krimi12. 12. 2025 14:14
07:28
Soud odmítl potrestat policistku za smrtelnou nehodu. Na vině prý byl řidič druhého vozu
Krimi12. 12. 2025 14:14
00:31
Jane Seymourová je po sedmdesátce stále aktivní ve všech směrech
Společnost12. 12. 2025 13:54
01:35
Celníky u hranic zajímá alkohol, u Polska zabavují tabák
Krimi12. 12. 2025 13:42
00:59
Pro tramvaje skončí rozdělení Ostravy
Domácí12. 12. 2025 13:36
02:04
Čtyřbodové představení Davida Pastrňáka v utkání proti Winnipegu
Sport12. 12. 2025 13:34
00:58
Restaurace Essens získala první michelinskou hvězdu na jižní Moravě
Domácí12. 12. 2025 13:22
00:27
Krimi12. 12. 2025 13:22
03:34
Čestnou stráž u rakve Theodora Pištěka stála Hradní stráž v jeho uniformách
Domácí12. 12. 2025 13:22
00:32
Mládě tuleně se zatoulalo do baru na Novém Zélandu
Zahraniční12. 12. 2025 13:14
00:32
Rakousko otevřelo novou rychlotrať, zkrátí jízdní doby i českým rychlíkům
Zahraniční12. 12. 2025 12:00
00:32
Slovenští poslanci se poprali během hlasování v parlamentu
Zahraniční12. 12. 2025 11:32
01:58
Příznivci Slavie v Edenu strhli šály fandům Arsenalu, za loupež jim hrozí 10 let
Krimi12. 12. 2025 11:20
00:21
Světoznámý malíř Lindauer proslul obrazy Maorů, maloval ale i v kostele a na faře ve Vizovicích
Domácí12. 12. 2025 11:16
01:22
Vysoké Mýto se připravuje na otevření dálnice
Domácí12. 12. 2025 11:06
05:44
Vajíčko, 70 tisíc, já to fakt nebyla. Ondřej ze Zrádců natočil vtipné video s narážkami
Společnost12. 12. 2025 11:04
08:00
Škodovka platí královsky a vydělává na nemocný VW, který pohřbívá Touareg
Technika12. 12. 2025 11:00
00:48
Robbie Williams ukázal na premiéře třináctiletou dceru herečku
Společnost12. 12. 2025 10:58
