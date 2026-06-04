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Zdrogovaný muž s nožem děsil lidi na Andělu

Krimi
Nůž stále držel v ruce za zády a následně rychlou chůzí zamířil k zastávce MHD. Aby zasahující policisté eliminovali možné riziko napadení osob a zabránili případnému neštěstí, použili donucovací prostředky a muže za pomoci taseru zadrželi. Muž se při pádu na poranil o nůž, který držel v ruce,
video: Policie ČR
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