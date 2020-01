VIDEO: Auto srazilo čtyři školáky, máme svědectví řidiče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Auto srazilo čtyři školáky, máme svědectví řidiče

Na hlídaném přechodu na Pardubicku srazilo na začátku týdne auto 4 děti. Stalo se to těsně u školy, do které skupina dětí právě mířila. Jeden chlapec je ve vážném stavu. Z místa ho rovnou do nemocnice odvážel vrtulník. Další tři vyvázli s lehčími zraněními.

video: Prima FTV