Policisté hledají muže, který rozbil okno autobusu
3. 9. 2026 9:36 Krimi
Frustraci si vybil na předním skle autobusu linky 126 na zastávce Nádraží Uhříněves muž, kterému řidička nezastavila na předchozí zastávce. Se slovy „To víš, že jo!“ mrštil kámen do předního skla autobusu a způsobil škodu přes 50 tisíc korun.
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Policisté hledají muže, který rozbil okno autobusu
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