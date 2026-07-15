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Policisté pátrají po zloději ukradené závodní motorky

Krimi
Policisté pátrají po neznámém muži, který z podzemních garáží odcizil speciální motocykl za 400 tisíc korun. Neznámý muž si 17.6. před sedmou hodinou večerní lstí zjednal přístup do podzemních garáží v ulici Nobelova v Praze 6. Tam nezjištěným způsobem překonal zabezpečení motorky a z místa na ní odjel.
video: Policie ČR
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