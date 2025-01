VIDEO: Policisté pomohli rodičům do porodnice, miminko se dralo na svět Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté pomohli rodičům do porodnice, miminko se dralo na svět

Písečtí policisté doprovodili na cestě do porodnice muže, který tam vezl svou ženu. Uvolnili mu pomocí majáků silnici na trase z Protivína, aby se dostal do nemocnice v Písku co nejrychleji.

video: PČR