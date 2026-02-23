Policisté pomohli zachránit muže, oživovali ho 45 minut

Krimi | KRIMI
Pomáhat a chránit i tam, kde se s nimi až tak nepočítá. I to někdy předvedou v praxi policisté a můžou tím zachránit život. Třeba jako před pár dny hlídka z Loun, která vyrazila mimo svůj rajon, aby se následně díky ní podařilo oživit dvaašedesátiletého muže.
video: PČR
