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Policisté hledají svědky bitky na nádraží

Krimi | KRIMI
Jihomoravští policisté žádají veřejnost o pomoc při identifikaci lidí na kamerovém záznamu napadení na brněnském hlavním nádraží. Skupina několika agresorů tam v sobotu 1. srpna brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi.
video: PČR
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