Policisté vedli auto s nemocným dítětem do nemocnice. Pak zastavili sanitku

Když stáli policisté v autě před křižovatkou ulic Francouzská a Opavská v Ostravě a čekali na zelenou, zaťukal jim na okno muž, který působil rozrušeně. Prosil je, zda by mu nepomohli dostat se co nejrychleji do Městské nemocnice Ostrava na dětské oddělení. V autě měl pětiletou dceru, která byla apatická, dostala záchvat a na nic nereagovala.

video: PČR