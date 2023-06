VIDEO: Policisté zjišťují okolnosti utonutí ženy na Brněnské přehradě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Svědky, kteří by pomohli objasnit nedělní utonutí ženy v Brněnské přehradě, hledají jihomoravští policisté. Prostor hráze, která se nachází nedaleko místa nálezu těla, je snímán kamerou. Ta zachytila i utonulou ženu krátce předtím, než se ocitla ve vodě. Její další pohyb zřejmě sledovali svědci procházející po komunikaci vedoucí přes hráz. Na záznamu totiž ukazují směrem, kam žena odešla. Jejich důležité svědectví by mohlo kriminalistům pomoci objasnit, co se stalo.

video: PČR