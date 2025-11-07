Při pronásledování auta nedodržela zásadu povinné opatrnosti, říká státní zástupce o stíhané policistce

Krimi | Soudy
Policistka, která loni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek u soudu uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní zástupce popsal v obžalobě. Vinu ale neuznala. Zda jela nepřiměřenou rychlostí, musí podle ní rozhodnout soud. Při kolizi zemřela mladá žena a další tři lidé byli zraněni. Státní zástupce policistku viní z usmrcení a z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
