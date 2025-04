VIDEO: Policistka ze Šumperska pomohla zachránit v Alpách tři horolezce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policistka Radka Štýbnarová z dopravního inspektorátu Šumperk se věnuje horolezectví už dvacet let. Letos se při výstupu na čtyřtisícovou horu Allainhorn ve Švýcarsku dostala do dramatické situace, kdy bylo potřeba zachránit lidské životy. Šlo o tři mladé horolezce, z nichž jeden spadl do ledové průrvy deset metrů hluboko, druhý skončil v ledu a sněhu do půli těla. Jen jeden byl mimo nebezpečí.

video: PČR