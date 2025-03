VIDEO: Postrach majitelů aut v Ostravě skončil v rukou policistů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Postrach majitelů aut v Ostravě skončil v rukou policistů

Jen pár dnů poté, co opustil vězení, se recidivista v Ostravě znovu pustil do vykrádání aut. Za krátkou dobu jich stihl vyloupit více jak 70 aut, K tomu přidal vloupání do jedné prodejny. Jednatřicetiletý recidivista podle policie kradl napříč moravskoslezskou metropolí a stihl za jednu noc vykrást i přes deset vozidel.

video: PČR