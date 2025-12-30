Při požáru garáže se popálil jeden člověk, zásah hasičů komplikovalo náledí

Krimi | KRIMI
U požáru garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku zasahovali v úterý hasiči, oheň poškodil i sousední rodinný dům. Jeden člověk utrpěl lehké popáleniny, záchranáři ho převezli do nemocnice. Předběžná škoda je 2,5 milionu korun, příčina se vyšetřuje.
