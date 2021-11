VIDEO: Ženu v bytě uvěznil požár. Policisté skočili do okna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jako první dorazili policisté z pohotovostní motorizované jednotky k požáru bytu panelového domu v Janovské ulici v Praze. Dostat se dovnitř do domu ale nešlo, jelikož byl silně zakouřený vchod. Ve zvýšeném přízemí se nacházela žena, která volala o pomoc. Proto jeden z policistů vylezl za pomoci svého kolegy do bytu poškozené a vytáhnul ji ven do bezpečí. Další nadýchanou ženu nalezli policisté u zadního vchodu do domu, kdy jim uvedla, že ucítila silný zápach kouře a proto se vydala pryč z budovy. Při tomto se nadýchala zplodin hoření. Oběma ženám policisté poskytli první pomoc a předali je do péče záchranářům. Celkem bylo z bytového domu evakuováno 29 osob, 2 kočky a 3 psi. K zahoření došlo z největší pravděpodobností z důvodu závady na elektroinstalaci.

video: Policie ČR