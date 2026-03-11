Vyšetřování požáru na Letné potrvá týdny, někteří evakuovaní se domů hned nevrátí

Krimi
Vyšetřování úterního požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích, který zasáhl dva domy a vyžádal si evakuaci desítek lidí, potrvá podle hasičů ještě několik týdnů. Obyvatelé bytů, které požár nepoškodil, se ale budou moct začít vracet postupně zpět domů. Požár napáchal škodu za 20 milionů korun.
