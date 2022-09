VIDEO: Požár v domě uvěznil na chodbě lidi i vyděšeného pejska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Požár v domě uvěznil na chodbě lidi i vyděšeného pejska

Pražští policisté spolu s ostatními složkami integrovaného záchranného systému vyjížděli v pátek, dvacet minut po poledni, do Sokolovské ulice v Praze 9, k požáru. Když přijely hlídky na místo, tak zjistily, že hoří ve druhém patře. Tam se již nacházeli lidé, kteří zůstali uvězněni v zakouřené chodbě. Policisté z pohotovostní motorizované jednotky se proto museli plazit po zemi, aby se k nim dostali a zajistili jim únikovou cestu. Další osoby, kterým také hrozilo nebezpečí, spolu s hasiči evakuovali a dostali je do bezpečí. Celkem bylo z bytového domu evakuováno 16 osob a jeden pejsek. Po dokončení dohašovacích prací se evakuovaní vrátili zpět do svých bytů. Celým případem se v současné době zabývají pražští kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení.

video: Policie ČR