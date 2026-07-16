Bral jsem ji jako babičku, neměl jsem důvod jí ublížit, řekl mladík o sousedce v zapáleném bytě
Za pokus o upálení seniorky v pražském panelovém domě uložil Městský soud v Praze ve čtvrtek jejímu sousedovi 12 let vězení. Skutek vyhodnotil jako obecné ohrožení.
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