Požár skladu v Rovni likvidovalo 14 jednotek hasičů

Krimi | KRIMI
K požáru do Dolní Rovně na Pardubicku vyjížděli hasiči v úterý krátce před osmou ráno. Hořely skladovací prostory o rozměrech 25 x 10 metrů. Zasahovalo 14 jednotek hasičů, škoda jde přes dva miliony.
video: HZS PK
