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Požár ve Vysokém Mýtě vyhnal z domu desítky lidí

Krimi | KRIMI
Požár podkrovního bytu ve Fibichově ulici zaměstnal několik jednotek hasičů. Ještě před jejich příjezdem se z domu samovolně evakuovalo 39 lidí, tři osoby se nadýchaly zplodin hoření. Pro obyvatele město zajistilo náhradní ubytování.
video: iDNES.tv
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