VIDEO: Policista se vrhl do Vltavy. Zachránil skokana z mostu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policista se vrhl do Vltavy. Zachránil skokana z mostu

Zachránit život muži, který dopoledne skočil do Vltavy z Čechova mostu, se povedlo policistům z poříčního oddělení, kteří projížděli kolem v autě. Jeden z nich se převlékl do neoprenu a pro nešťastníka doplaval. Držel ho na pilíři do doby, než přijeli hasiči s člunem.

video: Policie ČR