Zloděj rozbil vitrínu a zmizel se zlatem za miliony
Během několika sekund ukradl zatím neznámý pachatel dva investiční slitky zlata o váze 1 500 gramů v hodnotě přes 4,5 milionu korun. Krádež se stala v pondělí dopoledne v obchodě na Českomoravské ulici v Praze 9, kam muž přišel a kamenem rozbil skleněnou vitrínu. Z té si pak odnesl zmiňované slitky zlata.
00:24
Mladý kovář ukazuje na brněnských vánočních trzích své řemeslo (edited)
Domácí17. 12. 2025 15:00
01:09
Do Českých Budějovic dorazilo dalších 21 nových trolejbusů
Domácí17. 12. 2025 14:44
03:24
Před komunisty utekl do Tasmánie. Dnes je králem vinařů
Společnost17. 12. 2025 14:36
01:00
Nízká hladina na Orlíku odkryla trosky zaplavených staveb
Domácí17. 12. 2025 14:20
00:53
Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník
Domácí17. 12. 2025 14:10
01:56
Válka se Západem? Lež, blábol, tvrdí Putin. Území chce získat i silou
Zahraniční17. 12. 2025 13:44
05:59
Hladina Orlíku je o dvanáct metrů níž, sucho odhalilo břehy
Domácí17. 12. 2025 12:12
00:30
V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého
Lifestyle17. 12. 2025 11:32
01:44
Policisté našli potmě v lese vysíleného seniora
Krimi17. 12. 2025 11:30
02:05
Trailer k filmu Den Odhalení
Společnost17. 12. 2025 11:30
00:57
Ukrajinci zlikvidovali u Pokrovsku ruskou kolonu
Zahraniční17. 12. 2025 11:12
00:47
Zloděj rozbil vitrínu a zmizel se zlatem za miliony
Krimi17. 12. 2025 10:58
05:35
Babiš bude na summit EU řešit obranu i miliardy pro Ukrajinu
Domácí17. 12. 2025 10:52
01:00
Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku
Domácí17. 12. 2025 10:52
00:37
Policie zveřejnila další video podezřelého ze střelby na Brownově univerzitě
Zahraniční17. 12. 2025 10:26
00:51
Mezi Florencí a Smíchovským nádražím stálo metro
Domácí17. 12. 2025 10:20
01:23
Vánoční tramvaj i vlak plný dárků v Království železnic
Technika17. 12. 2025 10:02
33:50
Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské
Rozstřel17. 12. 2025 10:00
00:40